Сийярто отказал Украине в помощи, заявив, что другая страна имеет право на безопасную жизнь – без терактов и без иностранного вмешательства

Фото: Министерство иностранных дел Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу сообщил, что венгерский вклад в Европейский фонд мира (EPF) пойдет на поддержку Ливана, а не Украины. Он объяснил, что Венгрия считает Ливан "близким союзником" и стремится укрепить стабильность на Ближнем Востоке, которую венгерские власти связывают с безопасностью Центральной Европы.

"Европейский Союз финансирует перевооружение украинской армии через Европейский фонд мира, и мы этого не поддерживаем. Однако Венгрия делает свой вклад в фонд, и мы направили его в Ливан – 1,5 миллиона евро, то есть 600 миллионов форинтов, на поддержку Ливанских вооруженных сил", – сказал Сийярто.

"Мы считаем Ливан близким союзником Венгрии. Мы преданы делу стабилизации мира на Ближнем Востоке – это также вопрос нашей национальной безопасности. Потому что мир и безопасность на Ближнем Востоке тесно связаны с миром и безопасностью в Центральной Европе. Мы хотим, чтобы все люди на Ближнем Востоке снова получили фундаментальное право на безопасную жизнь – без терактов и без иностранного вмешательства", – сказал Сийярто.

В день, когда венгерский министр сделал эти заявления, Россия нанесла массированный удар по Киеву – один из самых сильных за последнее время. Погибли шестеро мирных жителей, пострадали еще 36 человек, из которых пятеро по состоянию на вечер пятницы находились в тяжелом состоянии.

Министр также заявил, что Венгрия "как тысячелетнее христианское государство оказывает поддержку каждому христианскому сообществу в сложных ситуациях по всему миру".

По данным опроса Центра Разумкова 2024 года, более 80% взрослого населения на свободных территориях Украины идентифицируют себя как христиане.