Профсоюз заявил об угрозе увольнения 70 000 учителей. В Раде отрицают

Зарплатная реформа в школах может привести к увеличению нагрузки на учителей и переводу их на контракт

Фото: depositphotos.com

Профсоюз работников образования и науки обвинил Верховную Раду в попытке существенно сузить трудовые права педагогических работников при рассмотрении во втором чтении проекта государственного бюджета на 2026 год.

На сайте профсоюза утверждается, что в рамках зарплатной реформы предлагается не только повышение нагрузки до 22 часов в неделю (что, по его оценкам, приведет к сокращению количества ставок на 22% и увольнению более 70 000 учителей), но и перевод всех учителей на срочные контракты от одного до пяти лет, снижение надбавок за выслугу лет для учителей со стажем от 10 до 20 лет, отмену повышения ставок заработной платы за педагогические звания.

Однако председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заверил, что массовых увольнений не будет, а реформа будет финансово выгодной для учителей.

По данным Бабака, в текущем учебном году учреждения общего среднего образования имеют 315 819 ставок учителя, но фактически на них работает 271 891 педагог.

"То есть 43 928 ставки – свободные и перекрываются совместительством (большинство) или не перекрываются и являются вакансиями. Этот дефицит – реальность системы, особенно, в сельских школах и прифронтовых громадах", – написал Бабак.

Если увеличить недельную нагрузку с 18 до 22 часов, то образуется дефицит из 13 494 ставок.

"Но здесь нужно учитывать следующее – трудовые договоры. Если прочитать предложенную норму внимательно: "До 31 августа 2026 года руководители ... обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогическими работниками таких заведений и одновременно заключить с ними (с их согласия) трудовые договоры сроком один-пять лет без проведения конкурса". То есть никто не будет уволен. Это норма прямого действия закона", – написал Бабак.

Он признал, что часть педагогов не получит полную ставку в 22 часа, но заверил, что "даже в таком случае зарплата учителя будет выше, чем сейчас".

После реформы при неполной ставке 18 часов молодой педагог сможет получать до 16 343 грн на руки вместо нынешних 8 200 грн, а опытный – до 23 370 грн вместо 17 258 грн, а при полной ставке зарплата составит от 19 975 до 28 564 грн в зависимости от опыта и надбавок.

"Мы говорим о реальном существенном увеличении зарплаты, а не временной надбавке, которую можно снять в любой момент. Это структурное изменение, которое будет работать в пользу учителя", – написал Бабак.