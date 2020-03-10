Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке
10.03.2020, 15:19

В Нацбанке уверены, что ситуация под контролем и резервов для сглаживания колебаний курса гривни достаточно

Ситуация на украинском валютном рынке (межбанковском и наличном) оказалась под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что у регулятора достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни и он не допустит "раскачивания". Сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

На прошлой неделе НБУ три дня выходил с интервенциями по продаже валюты и продал $307 млн​. Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанке в послепраздничные дни, который "подпитывается нервными настроениями участников рынка", НБУ на 13:00 продал $250 млн.

При этом в Нацбанке считают, что на начало марта влияние коронавируса на экономику Украины пока ограничено и нейтрально. По мнению регулятора на это указывает:

1) рост украинского экспорта;

2) некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж;

3) цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта;

4) уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ в течение последних недель не является значительным.

В Нацбанке отмечают, что будут следить за ситуацией и при необходимости проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В НБУ добавляют, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и у банковской системы достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная - более $8 млрд. Следовательно, у банков достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.

"В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - говорится в сообщении.

Читайте также: Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

  • 10 марта, вышел на межбанковский рынок с интервенциями. За первые 30 минут регулятор продал $150 млн.
  • Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.
  • 9 марта подешевели и ВВП-варранты Украины на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).
  • 10 марта Министерство финансов Украины отменило аукционы по продаже ОВГЗ из-за нестабильности на мировых финансовых рынках.
Андреева Анна
Напишите нам
валютный рынок НБУ межбанковский валютный рынок
Комментарии
Последние новости
 