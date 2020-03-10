Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минфин передумал продавать ОВГЗ

Минфин передумал продавать ОВГЗ
10.03.2020, 13:17

Минфин отменил аукционы по продаже ОВГЗ из-за нестабильности на мировых финансовых рынках

10 марта Министерство финансов Украины не будет проводить аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщает пресс-служба министерства, аукционы отменяются из-за высокой волатильности на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

При этом в Минфине отмечают, что дальнейшие аукционы будут проходить по графику с учетом конъюнктуры рынка.

Читайте также: Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

  • Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.
  • 9 марта подешевели и ВВП-варранты Украины на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).
  • На прошлой неделе Минфин привлек в бюджет 6,58 млрд грн. Из них почти 6,6 млрд грн от продажи ОВГЗ, номинированных в евро.

Читайте также: Инвесторам не по вкусу ялтинский лук

Андреева Анна
Напишите нам
Минфин ОВГЗ
Комментарии
Последние новости
 