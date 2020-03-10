Минфин передумал продавать ОВГЗ

10 марта Министерство финансов Украины не будет проводить аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщает пресс-служба министерства, аукционы отменяются из-за высокой волатильности на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

При этом в Минфине отмечают, что дальнейшие аукционы будут проходить по графику с учетом конъюнктуры рынка.

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Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.

9 марта подешевели и ВВП-варранты Украины на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).

На прошлой неделе Минфин привлек в бюджет 6,58 млрд грн. Из них почти 6,6 млрд грн от продажи ОВГЗ, номинированных в евро .

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