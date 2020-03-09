Инвесторам не по вкусу ялтинский лук

Рынки акций падают, нефть летит вниз, паника нарастает, и все только и говорят, что о наступлении очередного экономического кризиса. И, конечно, все, как всегда, случается в самый неподходящий момент. Мало того, что коронавирус заходит с одной стороны, падение финансовых рынков с другой, так мы еще решили себе устроить дополнительное развлечение в виде перетасовки правительства, которая больше похожа на какой-то политический хаос, нежели на стратегические действия власти. Естественно, когда такие "звезды" сходятся в вместе, то реакция финансовых рынков не заставляет себя долго ждать.

Можно сколько угодно трубить о победах в пропагандистские горны, но, если инвесторы начинают продавать, значит, есть проблемы, и риск превышает доходность. Ежедневное стремительное падение евробондов с момента назначения нового правительства – отличный индикатор отношения инвесторов к тому, что происходит в Украине.

С ОВГЗ ситуация такая же: цены поползли вниз, иностранные инвесторы начинают искать возможности для выхода, которых, практически, нет, а правительство отменяет очередной аукцион, понимая, что в такой ситуации ОВГЗ не продашь.

Конечно, хотелось бы все оправдать коронавирусом и турбулентностью глобальных финансовых рынков. Теоретически, когда на рынках начинается паника, все так и происходит: инвесторы предпочитают распродавать рискованные активы, к которым, безусловно, принадлежат и украинские ценные бумаги, и бежать в поисках безопасного укрытия. Но, в этот раз все немного по-другому.

Действительно, спасаясь от рекордного падения рынков акций в течение последних двух недель, инвесторы стремглав устремились в тихую гавань государственных облигаций развитых стран, преимущественно американских. Цены на них, естественно, начали расти, а доходность, соответственно, снижаться. А учитывая, что даже до начала бегства доходность таких облигаций была очень низкой, а то и отрицательной, то уж после начала забега от нее вообще, практически, ничего не осталось.

На прошлой неделе, впервые в истории, доходность по десятилетним государственным облигациям США опустилась ниже 1%, докатившись до 0,75%. А если сделать поправку на инфляцию, то такая доходность и вовсе является отрицательной. Короче говоря, не заработаешь!

Естественно, инвесторы, которым необходимо генерировать прибыль, оправдывая целесообразность своего существования, в поисках доходности помчались покупать долги развивающихся стран, которые позволяют хоть что-то заработать. Как следствие, отток инвесторов из облигаций развивающихся стран, продолжавшийся весь февраль, прекратился. Отличный пример – Индонезия, где битва за доходность прекратила самую большую распродажу государственного долга, начиная с 2011 года.

В Украине распродажа, наоборот, началась. И, наверное, справедливо будет предположить, что главную роль в этом сыграла перетасовка правительства, которое теперь своей главной задачей видит "орошение" Крыма. Но, как сами понимаете, зеленеющие виноградники и сады Крыма и даже рекордные урожаи ялтинского лука вряд ли помогут нашему правительству выполнить свои обязательства. Вот инвесторы и побежали.

Те прелести, которыми украинские облигации возбуждали трейдеров два последних года, попросту исчезли. Нет, конечно же, доходность нашего долга по-прежнему выше, чем на развитых и многих развивающихся рынках, но только теперь эта доходность не покрывает значительно возросшие риски: коронавирус, огромные выплаты по долгу, растущий бюджетный дефицит, регресс в переговорах с МВФ и добавившийся к этому правительственный кризис.

Набор, хоть куда! Вернее, в никуда! Вот цены на украинские евробонды и падают, а аукционы по продаже новых выпусков ОВГЗ отменяются.

В чем риск? По евробондам и валютным ОВГЗ в том, что заемщик, а это наше правительство, не сможет вовремя расплатиться. Без поддержки МВФ это очень сложно, а почитателей Международного валютного фонда в правительстве не видать. По гривневым долгам дефолта не будет, но есть риск девальвации национальной валюты.

Учитывая ситуацию в мире, на следующем заседании НБУ ничего не остается, как понизить процентную ставку. Причем, агрессивно, так, как это сейчас делают центробанки во всем мире. Это должно привести к ослаблению гривны и, соответственно, риски инвестиций в гривневые ОВГЗ возрастут.

Так что, похоже, эра инвестиционной привлекательности украинского долга бесславно подошла к концу. Чего, собственно, и стоило ожидать. "Иностранные инвесторы", которых так "умело" привлекало правительство в течение последнего года, бесконечно хвастаясь увеличивающимися объемами заимствований и выставляя это, как высокую оценку собственной работы, моментально начали разбегаться, как только снизились ставки, а из украинской политической кухни запахло жареным.

Чтобы их вернуть, а это желательно для финансирования дефицита бюджета, есть два пути.

Первый - цивилизованный - договориться с МВФ.

Если удастся, то дальше события будут разворачиваться по известной цепочке: кредит от ЕС, Мирового банка и выход на рынки капитала под разумный процент. Такой подход дает стране хорошие шансы на спасение, даже в условиях замедления глобальной экономики.

Второй, интеллигентно назовем его "ковбойским" - ни с кем не договариваться и попытаться решить все проблемы бюджета строительством настоящей пирамиды из облигаций.

Желающие поучаствовать в таком проекте всегда найдутся, в надежде заработать и убежать до того, как все обрушится. В таком случае, нас ждет судьба России. Через какое-то время, достаточно короткое, нашему президенту не останется ничего другого, как проявить профессиональное мастерство и голосом Бориса Ельцина сказать со сцены: "Твердо и ответственно заявляю – девальвации не будет!".

Как мы знаем, через несколько дней после этой знаменитой фразы российского президента, произнесенной 14 августа 1998 года, пирамида российских облигаций, ГКО, обрушилась, российский рубль подешевел втрое за несколько недель, а Россия на несколько лет погрузилась в непроглядный экономический мрак.