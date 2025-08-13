Банки Вьетнама начали усиленно проверять платежи из России, чтобы избежать обхода санкций

Фото: EPA / ATHIT PERAWONGMETHA / POOL

Банки Вьетнама ввели дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей. Об этом пишет The Moscow Times.

Теперь переводы через вьетнамские банки проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или если среди учредителей компании-контрагента есть гражданин этой страны.

Таким образом, вьетнамские банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные бумаги, подтверждающие связь операции с Вьетнамом.

Если поставка товара в страну не планируется, финансовые учреждения ищут "привязку" в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного контракта с вьетнамским партнером.

Это позволяет банкам объяснить регулятору, что операция связана с местной экономикой, а не направлена на обход санкций.

Причиной ужесточения требований к российским компаниям стали опасения банков страны относительно вторичных санкций Запада за операции с РФ.

Новые правила действуют с середины лета 2025 года. Юристы отмечают, что уже были случаи, когда переводы задерживали или блокировали из-за несоблюдения этих условий.

Для российских компаний, поставляющих или перерабатывающих товары непосредственно во Вьетнаме, условия почти не изменились.

Но для транзитных схем ограничения стали настолько жесткими, что бизнес вынужден искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.