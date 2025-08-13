Банки Вьетнама начали усиленно проверять платежи из России, чтобы избежать обхода санкций
Банки Вьетнама ввели дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей. Об этом пишет The Moscow Times.
Теперь переводы через вьетнамские банки проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или если среди учредителей компании-контрагента есть гражданин этой страны.
Таким образом, вьетнамские банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные бумаги, подтверждающие связь операции с Вьетнамом.
Если поставка товара в страну не планируется, финансовые учреждения ищут "привязку" в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного контракта с вьетнамским партнером.
Это позволяет банкам объяснить регулятору, что операция связана с местной экономикой, а не направлена на обход санкций.
Причиной ужесточения требований к российским компаниям стали опасения банков страны относительно вторичных санкций Запада за операции с РФ.
Новые правила действуют с середины лета 2025 года. Юристы отмечают, что уже были случаи, когда переводы задерживали или блокировали из-за несоблюдения этих условий.
Для российских компаний, поставляющих или перерабатывающих товары непосредственно во Вьетнаме, условия почти не изменились.
Но для транзитных схем ограничения стали настолько жесткими, что бизнес вынужден искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.
- 18 июля Евросоюз принял 18-й пакет санкций против РФ, которым снизили предельную цену на российскую нефть до $47,6 за баррель. 12 августа Швейцария присоединилась к этому пакету санкций ЕС.
Комментарии (0)