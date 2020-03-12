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12.03.2020, 13:27

Война с COVID-19. Какие суммы разные страны направили на борьбу с коронавирусом

Война с COVID-19. Какие суммы разные страны направили на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Власти разных стран мира выделяют миллиарды долларов для профилактики и борьбы с последствиями распространения коронавируса

В мире уже зарегистрировано более 121 000 случаев заболевания коронавирусом и порядка 4 000 смертей от него. В последнее время COVID-19 распространился на все континенты за исключением Антарктиды. 11 марта Всемирная организация здравоохранения впервые назвала распространение COVID-19 эпидемией.

На борьбу с коронавирусом, его распространением и последствиями правительства разных стран, а также финансовые организации выделяют беспрецедентные суммы:

Китай - более $15 млрд. Правительство КНР выделило 110,48 млрд юаней на лечение, субсидии для медицинского персонала, медицинское оборудование и защитные средства. 

Южная Корея - $25 млрд. Президент Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея начинает войну против вируса Covid-19. Он заявил о планах прямо или косвенно привлечь на борьбу с вирусом 30 триллионов вон.

США - $8,3 млрд. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него. Деньги будут потрачены, в частности, и на расширение тестирования на вирус. $1,25 млрд планируется направить на борьбу с распространением вируса за рубежом.

Япония - $4,1 млрд. Прежде всего правительство направят средства на стимулирование деловой активности малого и среднего бизнеса, который потерял клиентов и уменьшил объемы выручки в связи с коронавирусом. Также часть денег выделят на компенсации родителям, которые из-за карантина в школах вынуждены были взять отпуска.

Великобритания - $39 млрд. В британском Минфине заявили, что эти средства направят на поддержку наиболее уязвимых категорий населения и самозанятых лиц, чьи доходы могут резко упасть в случае эпидемии коронавируса. Часть средств также получит Национальная система здравоохранения и часть направят на поддержку британской экономики.

Евросоюз - 25 млрд евро. В Европейской комиссии рассчитывают, что 7,5 млрд евро ЕС выделит из собственных средств, чтобы как можно быстрее помочь странам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса: Италии, Франции и Германии.

Италия - 25 млрд евро. Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что сумма в 25 млрд евро будет использована не сразу - экономике в ближайшем будущем понадобятся деньги, чтобы справиться со всеми трудностями в этой чрезвычайной ситуации. Изначально правительство Италии планировало выделить сумму в размере 7,5 млрд евро.

Австралия - $11,4 млрд. Деньги направят на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса с целью предотвратить рецессию. Стимулирующие меры включают в себя выделение субсидий малому и среднему бизнесу, а также поддержку безработных и пенсионеров.

Канада - $750 млн. По словам премьер-министра Канады Джастин Трюдо, правительство создаст фонд реагирования на COVID-19, который предоставит средства провинциям и территориям для подготовки и смягчения последствий вируса.

Иран - попросил помощи у России. Исламская Республика через посла в Москве обратилась с просьбой предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране. Ранее Франция, Германия и Великобритания выделили €5 млн на оказание помощи Ирану в борьбе с коронавирусом, а также направили туда самолет с оборудованием для лабораторных анализов, защитными костюмами, перчатками и другими необходимыми материалами.

Украина - 100 млн грн. Кабинет министров 11 марта выделил 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты и запретил экспорт масок, респираторов.

Международный валютный фонд - $50 млрд. МВФ готов поддержать наиболее пострадавшие страны и уязвимые экономики в борьбе с коронавирусом. Выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и тем, которые имеют средний уровень дохода со слабыми системами здравоохранения.

Всемирный банк - $12 млрд. Средства выделяются на то, чтобы помочь странам-членам ВБ принять эффективные меры в ответ на коронавирус и там, где это возможно, ослабить его трагические последствия. Часть средств - $2,7 млрд выделят через Международный банк реконструкции и развития, еще $1,3 млрд - через Международную ассоциацию развития, а также $6 млрд - через Международную финансовую корпорацию.

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Теги: коронавирус, COVID-19
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