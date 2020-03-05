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Конгресс США выделит $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Конгресс США выделит $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
05.03.2020, 10:37

Конгресс США выделит $8,3 млрд на борьбу со вспышками COVID-19. Средства пойдут на разработку вакцин и тестовых систем на выявление заболевания

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $8,3 млрд (7,4 млрд евро) на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Проект закона предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд. Еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. На борьбу с коронавирусом за границей направят $1 млрд.

Отмечается, что в Конгрессе возникли споры вокруг стоимости вакцины от коронавируса, разрабатываемой в США. Одни настаивали доступной цене, другие на том, что контроль за стоимостью может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение $300 млн на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

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Яковенко Катерина
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