Конгресс США выделит $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $8,3 млрд (7,4 млрд евро) на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Проект закона предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд. Еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. На борьбу с коронавирусом за границей направят $1 млрд.

Отмечается, что в Конгрессе возникли споры вокруг стоимости вакцины от коронавируса, разрабатываемой в США. Одни настаивали доступной цене, другие на том, что контроль за стоимостью может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение $300 млн на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

Читайте также: Коронавирус, коронавирус!!! Мир катится к кризису! На самом деле уже давно докатился