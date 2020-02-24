Коронавирус. Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с COVID-19

Европейский союз направит еще €230 млн ($248,9 млн) на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, €114 млн пойдут ВОЗ, €15 млн - странам-партнерам и еще €100 млн - на исследования в поисках вакцины. Еще €3 млн будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и перевозку граждан.

"Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.