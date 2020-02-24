Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с COVID-19

Коронавирус. Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с COVID-19
24.02.2020, 14:28

ЕС выделит €230 на борьбу с коронавирусом COVID-19

Европейский союз направит еще €230 млн ($248,9 млн) на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, 114 млн пойдут ВОЗ, 15 млн - странам-партнерам и еще 100 млн - на исследования в поисках вакцины. Еще €3 млн будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и перевозку граждан.

"Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Яковенко Катерина
Напишите нам
ЕС коронавирус коронавирус 2019-nCoV﻿
Комментарии
Последние новости
 