Коронавирус. Гонконг запускает программу стимулов объемом $15,4 млрд

Администрация Гонконга выделила 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд) на смягчение негативных последствий эпидемии коронавируса Covid-19 для экономики, сообщает Bloomberg.

В рамках обнародованной программы, каждый постоянный житель Гонконга в возрасте 18 лет и старше получит по 10 000 гонконгских долларов (около $1300). А бизнес получит кредиты под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов ($260 000). Также обещают 100% снижение ставки налога на прибыль до 20 000 гонконгских долларов ($2600) включительно.

Кроме того, будут отменены сборы за регистрацию бизнеса и расширены субсидии на оплату электроэнергии и воды.

В Минфине считают, что коронавирус нанес серьезный удар по экономической активности и настроению бизнеса в Гонконге. Последствия планируют учесть в прогнозе правительства по росту ВВП в 2020 году. По предварительным оценкам главы ведомства Пола Чаня, экономика может снизиться на 1,5% по результатам года. В лучшем случае экономический подъем достигнет 0,5%, отметил он.

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