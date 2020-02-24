Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Американские акции упали из-за угрозы пандемии

Коронавирус. Американские акции упали из-за угрозы пандемии
24.02.2020, 20:02

Американский рынок открылся рекордным за полгода обвалом из-за коронавируса

Рынок акций США открылся снижением вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками на фоне новостей о вспышке коронавируса COVID-19 в Европе и угрозе пандемии. Об этом пишет Bloomberg.

Три основных индекса акций США упали примерно на 3%, при этом индекс S&P 500 зафиксировал самое большое падение с августа, снизившись на 3,1%, Nasdaq Composite - на 3,9%, а индекс Dow Jones ушел в минус на 3,4% и потерял 1000 пунктов.

Акции Apple потеряли 3,7% стоимости, Alphabet Inc. - 3,6%, Virgin Galactic и Tesla подешевели примерно на 5%.

Доходность американских десятилетних гособлигаций снизилась до минимума 2016 года.

Нефть подешевела на 4,22%, а стоимость барреля Brent снизилась на $2,5 до $56. При этом золото продолжило дорожать, за сутки цены на него выросли на 3,5%.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 Index снизился на 4,2% - это самое большое падение с 2016 года.

Агентство отмечает, что теперь коронавирус “заразил” тяжеловесов, которые ранее казались невосприимчивыми к нему.

Читайте также: "Сеют панику". Россия стоит за фейками о коронавирусе - AFP

Кучук Марина
Напишите нам
фондовые рынки пандемия коронавирус
Комментарии
Последние новости
 