Коронавирус. Американские акции упали из-за угрозы пандемии

Рынок акций США открылся снижением вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками на фоне новостей о вспышке коронавируса COVID-19 в Европе и угрозе пандемии. Об этом пишет Bloomberg.

Три основных индекса акций США упали примерно на 3%, при этом индекс S&P 500 зафиксировал самое большое падение с августа, снизившись на 3,1%, Nasdaq Composite - на 3,9%, а индекс Dow Jones ушел в минус на 3,4% и потерял 1000 пунктов.

Акции Apple потеряли 3,7% стоимости, Alphabet Inc. - 3,6%, Virgin Galactic и Tesla подешевели примерно на 5%.

Доходность американских десятилетних гособлигаций снизилась до минимума 2016 года.

Нефть подешевела на 4,22%, а стоимость барреля Brent снизилась на $2,5 до $56. При этом золото продолжило дорожать, за сутки цены на него выросли на 3,5%.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 Index снизился на 4,2% - это самое большое падение с 2016 года.

Агентство отмечает, что теперь коронавирус “заразил” тяжеловесов, которые ранее казались невосприимчивыми к нему.

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