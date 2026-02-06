Китай сдерживает инвестиции в Россию, несмотря на заявления о дружбе – разведка

Объем китайских капиталовложений в российскую экономику остается неизменным с 2022 года

Фото: Depositphotos

Китай фактически заморозил инвестиции в Россию на уровне $17,4 миллиарда, несмотря на заявления о стратегической дружбе между странами. После кратковременного роста в 2022 году китайский капитал перестал поступать в российскую экономику, а единственной областью расширения остались финансовые услуги. Об этом сообщает СВРУ.

В 2022 году китайские инвестиции в Россию выросли почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это явилось результатом как ранее принятых решений, так и замещения западных компаний, покинувших российский рынок после начала полномасштабной войны против Украины.

Однако к 2025 году эта динамика полностью остановилась. Общий объем накопленных китайских инвестиций остается на том же уровне – около $17,4 миллиарда.

Единственным сектором с заметным ростом стали финансовые услуги – плюс 50%. Китайские банки расширили наличие в России, но не для финансирования производства, а для обслуживания двусторонней торговли и поддержки платежных каналов.

В то же время сырьевой сектор, традиционно привлекательный для китайских инвесторов, наоборот сократился – с $9 до $8,8 миллиарда.

"Китайские инвесторы действуют максимально прагматично, заходя в российскую экономику только в тех пределах, которые считают безопасными из-за санкционных рисков, или же избегают инвестиций вообще", – отметили в разведке.