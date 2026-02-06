Китай стримує інвестиції в Росію, попри заяви про дружбу – розвідка

Обсяг китайських капіталовкладень у російську економіку залишається незмінним від 2022 року

Фото: Depositphotos

Китай фактично заморозив інвестиції в Росію на рівні $17,4 мільярда, попри заяви про "стратегічну дружбу" між країнами. Після короткочасного зростання у 2022 році китайський капітал перестав надходити в російську економіку, а єдиною сферою розширення залишилися фінансові послуги. Про це повідомляє СЗРУ.

У 2022 році китайські інвестиції в Росію зросли майже на 20% порівняно з попереднім роком. Це стало результатом як раніше ухвалених рішень, так і заміщення західних компаній, які покинули російський ринок після початку повномасштабної війни проти України.

Однак до 2025 року ця динаміка повністю зупинилася. Загальний обсяг накопичених китайських інвестицій залишається на тому самому рівні – близько $17,4 мільярда.

Єдиним сектором з помітним зростанням стали фінансові послуги – плюс 50%. Китайські банки розширили присутність у Росії, але не для фінансування виробництва, а для обслуговування двосторонньої торгівлі й підтримки платіжних каналів.

Водночас сировинний сектор, традиційно привабливий для китайських інвесторів, навпаки скоротився – з $9 до $8,8 мільярда.

"Китайські інвестори діють максимально прагматично, заходячи в російську економіку лише в тих межах, які вважають безпечними з огляду на санкційні ризики, або ж уникають інвестицій взагалі", – зазначили у розвідці.