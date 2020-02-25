Коронавирус. Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

По словам пресс-секретаря административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел 24 февраля, администрация направила в Конгресс план допфинансирования. Она подчеркнула, что более миллиарда долларов планируют направить на разработку вакцин, а остальные средства пойдут на закупку оборудования, материалов и средств защиты, включая маски.

Отмечается, что Белый дом предложил направить на борьбу с вирусом неиспользованные $500 млн, часть которых ранее была зарезервирована для борьбы с вирусом Эбола, и добавить к ним еще $2 млрд.