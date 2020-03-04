Коронавирус. Всемирный банк выделяет $12 млрд развивающимся странам

Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом в беднейших странах мира. Об этом сообщается на сайте банка.

Финансирование призвано помочь странам принять эффективные меры по реагированию и, по возможности, смягчению трагических последствий, вызванных COVID-19, отмечается в сообщении.

Выделяемые в виде грантов и кредитов средства пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах. Приоритет будет отдаваться беднейшим странам с высоким уровнем риска распространения заболевания.

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