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Коронавирус. Всемирный банк выделяет $12 млрд развивающимся странам

Коронавирус. Всемирный банк выделяет $12 млрд развивающимся странам
04.03.2020, 08:59

$12 млрд от Всемирного банка получат беднейшие страны с высоким риском распространения COVID-19

Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом в беднейших странах мира. Об этом сообщается на сайте банка.

Финансирование призвано помочь странам принять эффективные меры по реагированию и, по возможности, смягчению трагических последствий, вызванных COVID-19, отмечается в сообщении.

Выделяемые в виде грантов и кредитов средства пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах. Приоритет будет отдаваться беднейшим странам с высоким уровнем риска распространения заболевания.

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Кучук Марина
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Всемирный банк коронавирус COVID-19
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