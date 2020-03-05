МВФ выделит $50 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) выделит $50 млрд (39 млрд фунтов) помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что чрезвычайные меры были приняты после того, как вирус быстро распространился за пределы Китая в более чем 70 стран.

В МВФ подчеркнули, что выделяет деньги для помощи бедным странам и странам со средним уровнем дохода и слабой системой здравоохранения.

В организации подчеркнули, что вспышка коронавируса уже негативно отразилась на показателях экономического роста в этом году. В частности, в МВФ считают что глобальный прирост производства в 2020 году снизится до самого медленного темпа со времен финансового кризиса 2008 года.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как сильно он будет падать, и как долго это будет продолжаться, все еще трудно предсказать", - заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

Также она отказалась комментировать, сможет ли эпидемия коронавируса подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

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Ранее стало известно, что Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом в беднейших странах мира.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. ЕС выделит на эти цели 230 млн евро.

В начале февраля стало известно, что благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с новым типом коронавируса из Китая.