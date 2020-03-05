МВФ выделит $50 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) выделит $50 млрд (39 млрд фунтов) помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что чрезвычайные меры были приняты после того, как вирус быстро распространился за пределы Китая в более чем 70 стран.
В МВФ подчеркнули, что выделяет деньги для помощи бедным странам и странам со средним уровнем дохода и слабой системой здравоохранения.
В организации подчеркнули, что вспышка коронавируса уже негативно отразилась на показателях экономического роста в этом году. В частности, в МВФ считают что глобальный прирост производства в 2020 году снизится до самого медленного темпа со времен финансового кризиса 2008 года.
"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как сильно он будет падать, и как долго это будет продолжаться, все еще трудно предсказать", - заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.
Также она отказалась комментировать, сможет ли эпидемия коронавируса подтолкнуть мировую экономику к рецессии.
Читайте также: Коронавирус, коронавирус!!! Мир катится к кризису! На самом деле уже давно докатился