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Италия выделит 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Италия выделит 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом
11.03.2020, 16:06

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, правительство выделило 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Правительство Италии выделило 25 млрд евро на чрезвычайную ситуацию с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает ANSA.

"Мы выделили чрезвычайную сумму в 25 млрд евро, которая будет использована не сразу, а, безусловно, понадобится для того, чтобы справиться со всеми трудностями в этой чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Отмечается, что изначально правительство для решения неотложных потребностей на фоне вспышки коронавируса планировало выделить сумму в размере 7,5 млрд евро.

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Яковенко Катерина
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