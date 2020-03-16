ЕБРР выделил 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" стоимостью 1 млрд евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что это первый шаг в ответ на кризис и при необходимости банк готов сделать больше.

Предложения одобрены акционерами ЕБРР, который финансово поддерживает, в первую очередь, частный сектор в 38 странах с развивающейся экономикой.

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В рамках чрезвычайной программы ЕБРР создаст "основу устойчивости" для обеспечения финансирования существующих клиентов ЕБРР, имеющих прочные основы бизнеса, испытывающие временные кредитные трудности.

В частности, планируется расширить финансирование торговли и предоставить краткосрочные кредиты до двух лет, особенно для поддержки малых и средних предприятий.

Кроме того, в ЕБРР обещают предоставлять краткосрочные оборотные средства на срок до двух лет для других корпораций и разработчиков энергии, а также реструктуризацию баланса и поддержку краткосрочной ликвидности для муниципальных, энергетических и инфраструктурных клиентов.

ЕБРР также планирует оценить необходимость реструктуризации существующих кредитов, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий. Рассматривается также возможность конвертации предоставляемых средств в местную валюту.

В банке отмечают, что следят за заявлениями основных акционеров и координируют действия с другими банками развития с целью обмена идеями и извлечения уроков из предыдущего опыта.

По прогнозам ЕБРР, экономическое производство будет затронуто во всех регионах, рост будет замедляться, особенно в Центральной Азии, а также в Восточной Европе, на Кавказе, в России и Юго-Восточной Европе.

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Экономисты банка считают, что больше всего пострадают страны, которые интегрированы в глобальные цепочки поставок и, в частности, имеют прямую зависимость от Китая и Европы.

Недавний спад цен на нефть также окажет влияние на нефтедобывающие страны в регионах ЕБРР, и ожидается, что поток денежных переводов от трудовых мигрантов в свои страны также замедлится.

13 марта Федеральный резервный банк Нью-Йорка решил направить $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков.

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