Коронавирус. Три сценария для мировой экономики и семь советов бизнесу от McKinsey

Страхи перед экономическим кризисом в связи с короновирусной инфекцией COVID-19 нарастают. Эстония уже прямо заявила, что вошла в фазу кризиса, а Украина - что стоит на его пороге. От того, сколько будет длиться эпидемия, зависят и размеры будущих потерь.
Аналитики консалтинговой компании McKinsey&Company попытались отделить факты от предположений и написали развернутый отчет. В нем три сценария развития событий, а также дали инструкцию бизнесу, что делать уже сейчас, чтобы защититься. Но с оговоркой: последующие фазы вспышки "глубоко неопределенны".
Отчет McKinsey составлен совместно с Oxford Economics на основе данных на 9 марта. LIGA.net выбрала основное.
Согласно первому, оптимистичному, сценарию, контроль над эпидемией в других странах будет установлен так же быстро, как в Китае. Новые случаи заболевания фиксируются, но люди продолжают ходить на работу, а дети - в школу. В этом случае мировая экономика может ограничиться, в основном, потерями Китая - рост его ВВП может замедлиться с 6% до 4,7%, мирового ВВП - с прогнозируемых ранее 2,5% до 2%. При этом КНР возобновляет большую часть производства к концу первого квартала.
По второму, более правдоподобному на данный момент сценарию, глобальный рост замедляется, поскольку странам, которые столкнулись с коронавирусом, не удается достичь такого же быстрого контроля над его распространением, как Китаю. При этом сценарии большее давление почувствует малый и средний бизнес и развивающиеся страны в целом. Авиа- и туристические компании пропустят начало летнего сезона отпусков, но к маю-июню вирус исчезнет, и спрос восстановится. Цены на нефть будут испытывать давление до третьего квартала. Рост мировой экономики замедлится до 1-1,5%.
Оба эти сценария предполагают, что коронавирус является сезонным, уверенности в чем до сих пор нет. Если вирус продолжит активно распространятся с наступлением весны на северном полушарии, начнется глобальная рецессия, которая будет ощущаться в течение всего года. Это третий сценарий развития событий, моделируемый McKinsey. В таком случае рост мирового ВВП замедлится до 1,5-0,5%.
Отдельно аналитики отмечают, что влияние вспышки вируса в Китае на его производство имеет замедленный эффект на экономику Европы. Хотя многие заводы КНР возобновили производство и с начала марта работают более чем на 90% мощности, другие компании, зависящие от китайского импрота, только сейчас сталкиваются с последствиями. Среди них - задержки поставок в среднем на 8-10 дней и непредсказуемость сроков и масштабов восстановления спроса.
1. Защитите сотрудников. Дайте четкую информацию о коронавирусе и предоставьте автономию местным менеджерам для быстрого и точного реагирования на развитие ситуации.
2. Создайте команду реагирования, которая будет мониторить состояние сотрудников, финансовое состояние компании, цепь поставок, маркетинг и коммуникации в условиях распространения коронавируса. Скорость важна: каждая подгруппа ставит конкретные цели на следующие 48 часов.
3. Убедитесь, что у вас достаточно ликвидности. Компании должны смоделировать свои финансовые показатели в каждом из трех сценариев и определить триггеры, которые могут значительно снизить ликвидность.
4. Стабилизируйте поставки. Предупредите повышение спроса потребителей на определенные товары, когда они начнут накапливать запасы.
5. Будьте рядом со своим клиентом. Те компании, которые предвидят поведение своих клиентов, лучше перенесут сбои. Например, в Китае в условиях изоляции выросли онлайн-покупки и доставка еды и продуктов. Инвестируйте в онлайн.
6. Составьте план и модели поведения для разных сценариев и следуйте им.
7. Реагируйте на вызовы. Бизнес настолько силен, насколько сильны сообщества, частью которых он является. Будьте готовы поддержать их деньгами, оборудованием, экспертизой. Есть примеры компаний, которые переключились на производство медицинских масок и одежды, в которых была необходимость.