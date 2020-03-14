Коронавирус. Три сценария для мировой экономики и семь советов бизнесу от McKinsey

Страхи перед экономическим кризисом в связи с короновирусной инфекцией COVID-19 нарастают. Эстония уже прямо заявила, что вошла в фазу кризиса, а Украина - что стоит на его пороге. От того, сколько будет длиться эпидемия, зависят и размеры будущих потерь.

Аналитики консалтинговой компании McKinsey&Company попытались отделить факты от предположений и написали развернутый отчет. В нем три сценария развития событий, а также дали инструкцию бизнесу, что делать уже сейчас, чтобы защититься. Но с оговоркой: последующие фазы вспышки "глубоко неопределенны".

Отчет McKinsey составлен совместно с Oxford Economics на основе данных на 9 марта. LIGA.net выбрала основное.

Три сценария

Согласно первому, оптимистичному, сценарию, контроль над эпидемией в других странах будет установлен так же быстро, как в Китае. Новые случаи заболевания фиксируются, но люди продолжают ходить на работу, а дети - в школу. В этом случае мировая экономика может ограничиться, в основном, потерями Китая - рост его ВВП может замедлиться с 6% до 4,7%, мирового ВВП - с прогнозируемых ранее 2,5% до 2%. При этом КНР возобновляет большую часть производства к концу первого квартала.

По второму, более правдоподобному на данный момент сценарию, глобальный рост замедляется, поскольку странам, которые столкнулись с коронавирусом, не удается достичь такого же быстрого контроля над его распространением, как Китаю. При этом сценарии большее давление почувствует малый и средний бизнес и развивающиеся страны в целом. Авиа- и туристические компании пропустят начало летнего сезона отпусков, но к маю-июню вирус исчезнет, и спрос восстановится. Цены на нефть будут испытывать давление до третьего квартала. Рост мировой экономики замедлится до 1-1,5%.

Оба эти сценария предполагают, что коронавирус является сезонным, уверенности в чем до сих пор нет. Если вирус продолжит активно распространятся с наступлением весны на северном полушарии, начнется глобальная рецессия, которая будет ощущаться в течение всего года. Это третий сценарий развития событий, моделируемый McKinsey. В таком случае рост мирового ВВП замедлится до 1,5-0,5%.

Проблемы с поставками

Отдельно аналитики отмечают, что влияние вспышки вируса в Китае на его производство имеет замедленный эффект на экономику Европы. Хотя многие заводы КНР возобновили производство и с начала марта работают более чем на 90% мощности, другие компании, зависящие от китайского импрота, только сейчас сталкиваются с последствиями. Среди них - задержки поставок в среднем на 8-10 дней и непредсказуемость сроков и масштабов восстановления спроса.

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