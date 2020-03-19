Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Переговоры с МВФ. В НБУ рассказали, когда ждут результатов

Переговоры с МВФ. В НБУ рассказали, когда ждут результатов
19.03.2020, 14:59

Украина ведет переговоры с МВФ о получении помощи для борьбы с коронавирусом, а также по новой расширенной программе финансирования, говорят в НБУ

Национальный банк (НБУ) и украинское правительство ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о неотложной помощи в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Также в Нацбанке отметили, что параллельно продолжаются переговоры с фондом о получении новой программы сотрудничества на $5,5 млрд, которые МВФ согласовал для Украины в декабре 2019-го.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Читайте также: Кризис наступает. Украине не помогут политические чистки. МВФ - последняя надежда

Кучук Марина
Напишите нам
МВФ НБУ коронавирус
Комментарии
Последние новости
 