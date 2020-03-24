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Коронавирус. Украина может получить около $550 млн от международных банков

Коронавирус. Украина может получить около $550 млн от международных банков
24.03.2020, 13:40

ЕИБ выделит Украине 40 млн евро кредита на закупку медоборудования. Еще свыше $500 млн может предоставить МБРР

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 40 млн евро кредита на мероприятия по преодолению коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Займ будет предоставлен ​​в рамках действующего проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”, открытого в 2014 году.

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23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по оказанию этого займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества. Средства направят на приобретение медицинского оборудования.

Также Украина может получить $500 млн кредита для поддержания госбюджета и еще несколько миллионов долларов конкретно на борьбу с вирусом от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка. Об этом сообщила глава Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина в ходе видеоконференции Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) 23 марта.

По ее словам, сейчас стороны находятся в процессе переговоров касательно этих займов.

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Кучук Марина
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мировой кризис ЕИБ елена волошина МБРР пандемия коронавируса
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