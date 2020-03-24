Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?

Всего месяца назад, 2 января Министерство финансов привлекло самый дешевый рыночный долг в истории – инвесторы одолжили Украине 1,25 млрд евро под 4,375%.

Сегодня инвесторы бегут из Украины и теперь мы можемодалживать деньги только у привычных кредиторов – МВФ, Мирового банка, Евросоюза.

С каждым днём ситуация лишь усугубляется: из-за жесткого карантина Украине нужно решить гораздо более сложную задачу. Страна балансирует на грани дефолта. Деньги у правительства могут закончиться уже в мае, когда помимо кризисных расходов его ждут новые крупные выплаты по госдолгу.

Всемирный карантин и без того сильно ударил по нашим финансовым возможностям. Где правительство будет брать деньги?

Сколько нужно? Пенсии, налоги и экономика на карантине

Менее двух недель тотального карантина оказалось достаточно для того, чтобы 2020-й авансом можно было назвать самым плохим для украинской экономики со времен войны и кризиса 2014-2015 годов.

Сотни тысяч предпринимателей уже остановили свой бизнес, полмиллиона украинцев может остаться без работы, ВВП при хорошем сценарии сократится на 5%, при плохом – на 9% и выше.

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Это очень плохие новости для украинского госбюджета. Проблемы можно разделить на несколько групп.

Долги никто не отменял. Кроме перечисленных проблем, 2020-й – это год пиковых выплат по госдолгу. Изначальный план был таким: Минфин гасит или рефинансирует около $12 млрд по внешнему и внутреннему долгу, еще $3,6 млрд – сумма, которой не хватает на финансирование расходов бюджета.

Вместе $15,6 млрд. Часть общей недостачи должны были перекрыть доходы бюджета, но львиную долю ($13,7 млрд: $8,4 млрд на внутреннем рынке, $4,9 млрд – на внешнем) планировали одолжить.

Расходы бюджета увеличатся, дефицит, вероятно, удвоится. Карантин уже показал, что Минфину придется взять в долг гораздо больше: о значительном увеличении дефицита госбюджета уже говорили и в правительстве, и в Офисе президента и в НБУ.

Сейчас в бюджете зафиксирована цифра дефицита бюджета в 2% ВВП или около 90 млрд грн.

Оценки расширенного дефицита разнятся: от 3% у НБУ до 5% у ОП, что означает дополнительные заимствования от 45 до 135 млрд грн ($1,5 – $5 млрд). Замглавы ОП Юлия Ковалив говорила о дополнительных потребностях в 100 млрд грн. Министр МВД Арсен Аваков вообще предложил увеличить дефицит на 200 млрд грн (примерно $7 млрд), что означает расширение дефицита до 6,5% ВВП.

Дополнительные деньги пойдут на финансирование медицины, помощь необеспеченным гражданам (1000 грн допвыплат пенсионерам от Зеленского, компенсация субсидий от Кабмина, потенциальные пособия по безработице), возможную господдержку бизнеса.

По оценке Dragon Capital, только на повышение пенсий нужно 9 млрд грн, еще 17-18 млрд – на индексацию. В Центре экономической стратегии оценивают масштаб антикризисных мер в 1-2% ВВП.

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Налогов будет меньше, доходы бюджета сократится. Антикризисные проекты №3219 и №3220, принятые Верховной Радой на прошлой неделе, призваны поддержать экономику и бизнес. Меры принятые Украиной оцениваются в 0,2% ВВП или порядка 8-10 млрд грн. Большая часть этой суммы – недопоступления в бюджет из-за налоговых послаблений. Но это явно заниженные цифры.

Во-первых, другие страны уже применяют гораздо более серьезные фискальные стимулы для экономик в условиях карантина (не менее 1% ВВП). Вероятно, Украине придется также использовать более серьезные методы.

Во-вторых, по оценке Торгово-промышленной палаты, более 600 000 небольших предприятий (в основном сфера услуг) уже прекратили работу из-за карантина, всего в Украине около 2,6 млн предпринимателей. Вместе с наемными работниками (3,5-4 млн человек) все они – плательщики налогов (НДС, налог на прибыль, ЕСВ, что наполняет Пенсионный фонд, налог на доходы физлиц). Многие компании отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск (меньше НДФЛ и ЕСВ, сокращается потребление, а значит и НДС), таможня пропускает ограниченное количество грузов.

Как сильно это ударит по бюджету – зависит от длительности карантина и масштабов девальвации гривни (это позволит повысить поступления от таможни, но и сделает более дорогим внешний долг).

Бизнес-ассоциации уже предупредили правительство, что бюджет потеряет значительную часть доходов, если в стране будет введено чрезвычайное положение с полной остановкой большинства предприятий.

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В-третьих, дефицит бюджета в 2% был под угрозой и без карантина. По состоянию на утро 23 марта, невыполнение плана по доходам составляло 25% или около 30 млрд грн (данные Госказначейства) – в основном из-за слабых таможенных сборов.

Где взять дополнительные несколько миллиардов долларов в условиях кризиса – непростая задача, учитывая глобальный характер эпидемии коронавируса.

Где Минфину взять столько валюты

Теоретически, у Министерства финансов есть несколько источников. Везде – серьезные проблемы, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Еврооблигации на большой паузе. В пятницу, 20 марта, ставки по еврооблигациям Украины обновили рекорд, достигнув 11,5-14% годовых (полный контраст с 4,375% всего два месяца назад). Стоимость ВВП-варрантов упала до 52,6% от номинала (инвесторы не верят в рост экономики Украины выше 3% в ближайшие годы).

Подобное падение повторилось в практически всех странах с кредитным рейтингом категории "B", отмечает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Теперь размещение еврооблигаций обойдется Украине в 14-15%, уточняет старший аналитик ICU Тарас Котович. Это непомерно высокие проценты для Украины, полагает замисполнительного директора ЦЭС Мария Репко.

Подумать о новом размещении евробондов правительство сможет не раньше конца года, но только в случае, если ситуация с коронавирусом пойдет по оптимистичному сценарию и мировая экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года, говорит главный экономист Concorde Capital Елена Белан.

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В Украине одалживать почти не у кого. Прорыв прошлого года, когда Минфин продал облигации внутреннего госзайма иностранным инвесторам на $4,2 млрд точно не повторится в этом году. Более того, гривневые долги Украины резко обесценились из-за кризиса: нерезиденты, которые пытались выйти из украинских активов в доллар, в отдельные моменты пытались продавать ОВГЗ по 30% от номинала. Безуспешно – нет покупателей.

Отсутствие спроса на гривневые бумаги подтверждают аукционы Минфина, на которых он уже месяц умышленно отказывается от размещений в гривне, привлекая долг в валюте. Чтобы снова активно размещать ОВГЗ в гривне Минфину нужно дождаться стабилизации на внешних рынках и повысить ставки до уровня 18-20% (еще в конце января было около 10%), считает Котович из ICU.

С этим в любом случае придется подождать: ситуация на развивающихся рынках успокоится только через некоторое время после того, как с эпидемией справятся более развитые страны, добавляет директор корпоративного департамента IBI-Rating Игорь Дикий.

НБУ и Нафтогаз помогут дивидендами. Дополнительные деньги бюджету могут принести госструктуры – прежде всего НБУ и Нафтогаз. Обе будут перечислять дивиденды в мае, скорее всего деньги зайдут в бюджет одним траншем, как было в 2019 году, когда Украина гасила $1 млрд долга по еврооблигациям, вспоминает Белан из Dragon Capital.

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Прибыль НБУ за прошлый год еще неизвестна (планировалось порядка 40 млрд грн, но из-за крепкой гривни может быть значительно меньше). Антикризисный закон 3220 снизил требование к формированию резервов Нацбанка, что может увеличить прибыль на 10-15 млрд грн.

У Нафтогаза остается $2,5 млрд, полученных в прошлом году от Газпрома – эти деньги также пойдут на выплату дивидендов.

МВФ – главная надежда и главная проблема. Вечером 22 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина попросила МВФ увеличить объемы помощи стране из-за коронавируса. Позже издания ЭП и Украинские новости со ссылкой на источники написали, что речь идет о $7 млрд – $10 млрд (в декабре Фонд утвердил Украине трехлетнюю программу на $5,5 млрд): часть денег можно направить на финансирование госбюджета. Сотрудничество с МВФ даст доступ еще к $1,5 млрд международной помощи от Евросоюза и Мирового банка.

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Проблема в том, что МВФ, несмотря на кризис, не собирается отказываться от прежних требований: банковского закона (так называемый "антиколомойский") и рынка земли. Оба проекта зависли в Верховной Раде. Когда и в каком формате состоится следующее заседание парламента – пока неизвестно из-за заражения коронавирусом нескольких депутатов.

Время – до конца мая. Когда Украине нужны деньги

Как много времени у Украины, чтобы решить свои финансовые проблемы? Счет на месяцы.

Май и сентябрь 2020 года – решающие периоды для финансовой стабильности Украины. В эти месяцы Минфину предстоят пиковые выплаты по госдолгу. На май уже не хватает порядка $500 млн, но здесь правительство могут выручить резервы НБУ. На сентябрь нужно найти $2 млрд – без МВФ особых ресурсов для этого нет, рассказывают финансисты.

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Хронологически выплаты в самом горячем периоде - до конца третьего квартала - выглядят так.

Апрель: около $0,4 млрд (все – внутрненний долг, около половины – гривневые ОВГЗ).

Май. $1,4 млрд ($1 млрд – еврооблигации, остальное – валютные ОВГЗ).

Июнь – август. $1,5 млрд (все – валютные ОВГЗ, $1,3 млрд – в июле и августе).

Сентябрь. $1,9 млрд (все – евробонды).

Апрель, большую часть мая, а также летние месяцы можно пройти без особых проблем – за счет рефинансирования валютных ОВГЗ, считает Котович из ICU. По его подсчетам, до выплаты в $1 млрд по еврооблигациям 29 мая Минфину нужно одолжить (или купить у НБУ) около $500 млн. Сравнительно небольшая сумма.

Этот сценарий может не оправдаться из-за карантина: показатели бюджета в ближайшие недели будут быстро ухудшаться, потребность в деньгах может усилиться, говорит Белан из Dragon Capital.

"Сомневаюсь, что без МВФ Украина сможет найти средства на погашение майского платежа по внешнему долгу, – отмечает она. – Карантин серьезно бьет по экономике и налогам, при этом нужно увеличивать расходы на медицину, соцпомощь и поддерживать пострадавший бизнес".

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Договориться с Фондом правительству желательно в течение апреля, когда не будет большой долговой нагрузки, добавляет Белан. Пережить майское погашение без проблем возможно, полагает Котович из ICU. Но с сентябрьской выплатой Минфин сам, скорее всего не справится.

"Порядка $2 млрд – вряд ли правительство сможет одолжить столько в Украине, – считает Котович. – Купить такие объемы у НБУ также будет сложно. Сейчас Нацбанк и так активно тратит резервы на сглаживание колебаний на валютном рынке".