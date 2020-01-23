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Украина рекордно дёшево разместила еврооблигации. Что мы пообещали инвесторам: 6 инсайтов

Украина рекордно дёшево разместила еврооблигации. Что мы пообещали инвесторам: 6 инсайтов - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.01.2020, 08:20

Украинский Минфин разместил самые дешевые еврооблигации за 28 лет. Как это трактовать? Разбор LIGA.net

Украина взяла в долг более миллиарда евро: вечером 22 января Минфин объявил о размещении 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд. Ставка – самая низкая в истории: 4,375% годовых.

Историческую сделку оформили очень быстро. Еще утром, 22 января, команда министерства вместе с НБУ проводила конференц-колл с потенциальными инвесторами, а банки-партнеры размещения рассылали по инвестфондам большую презентацию, чтобы представить их с Украиной-заемщиком. Уже вечером размещение закрыли: желающих прокредитовать украинское правительство в этот раз было более чем достаточно.

Что означает эта сделка, какие инсайты об Украине Минфин и НБУ показали инвесторам и сколько еще денег нам придется одолжить в 2020 году? Об этом – в разборе LIGA.net.

Как Украина одалживала миллиард. Детали

Выход Минфина за новой партией евробондов получился довольно неожиданным. Начал с короткого сообщения: Украина размещает бумаги в евро на 10 лет. Менеджерами потенциальной сделки выбрали BNP Paribas, Raiffeisen Bank и J.P. Morgan.

В 11:30 22 января министр финансов Оксана Маркарова (по телефону из Давоса), ее заместитель Юрий Буца и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб провели конференц-колл с потенциальными кредиторами.

Тянуть со сделкой не стали. Сначала СМИ писали о размещении €1 млрд под 5% годовых, но уже в районе 16:00 стали известны окончательные параметры размещения: €1,25 млрд под 4,375%. Украинские госструктуры подтвердили сделку лишь поздно вечером 22 января.

«Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более €7 млрд от более 350 инвесторов со всего мира, – уточнили в Минфине. – Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета».

Деньги Украина получит до 27 числа.

Лучший долг в истории? Шесть вопросов о рекорде Минфина

После возвращения на внешние рынки капитала осенью 2017 года (перерыв в 4 года был связан со сменой власти и войной) Украина пять раз одалживала крупные суммы в валюте. Совокупно удалось привлечь €2,125 млрд и $4,125 млрд. Ставки в долларах колебались от 7,375 до 9,75%, в евро – от 4,375 до 6,75%.

На данный момент активность Украины, как валютного заемщика выглядит так:

Как трактовать последнюю сделку и нужны ли Украине другие заимствования в этом году? LIGA.net собрала ответы на главные вопросы о миллиардном займе Минфина.

Зачем Украине сейчас деньги?

Первый квартал – один из пиковых периодов валютных выплат Минфина в 2020 году: по оценке инвесткомпании ICU, нужно заплатить $2,2 млрд, половина суммы – внешний долг. Следующий сложный период – третий квартал: 4,4 млрд выплат в валюте, около 3 млрд – внешним кредиторам.

Размещение именно сейчас могло иметь и политические причины. Во-первых, 31 января начинается решающий этап судебных разбирательств вокруг ПриватБанка. Во-вторых, в феврале состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором Украина рассчитывала получить новую программу финансирования ($5,5 млрд на 3 года) – пока есть риск что мы не успеем с выполнением обязательных prior actions (прежде всего «антиколомойский закон»). Неприятные новости от МВФ или украинских судов могли бы навредить переговорам с кредиторами.

Одолжили дешево или нет?

4,375% – рекордно низкая доходность для украинских гособлигаций за все 28 лет независимости. Это довольно хорошая ставка не только относительно прежних заимствований Украины, но и по сравнению с похожими на нас странами. Ближайший пример – Египет (кредитный рейтинг B, как и у Украины) – имеет доходность по облигациям в евро с погашением в 2030-31 году в 5-5,3%. Аналогичные бумаги стран с рейтингом на одну ступень выше – Кот-д’Ивуар и Черногория, у которых B+, – 4,6-4,9% и 2,6% соответственно (данные аналитиков ICU).

Почему год назад было почти 7%? Одна из глобальных причин – снижение ставок в США (за 2019 год – с 2,5 до 1,75%). Это мотивирует международных инвесторов искать более высокую доходность в развивающихся странах. Косвенное подтверждение – более чем пятикратное превышение спроса над вчерашним предложением Украины (€7 млрд против €1,25 млрд). Именно ажиотаж позволил Минфину снизить ставку с ожидаемых 5% до 4,375%.

Почему стали размещать в евро?

В закрытой презентации, которую Минфин подготовил под вчерашний выпуск еврооблигаций (есть в распоряжении LIGA.net), отмечается, что в последние годы евро стал доминирующей валютой в украинском платежном балансе: по итогам 9 месяцев 2019 почти 43% платежей из (прежде всего импорт) и 23,5% поступлений в Украину были именно в евро. В сумме – €37 млрд.

С точки зрения долга, преимущество евро – более низкие ставки, чем в долларах. Минус – ограниченный круг потенциальных кредиторов: евровый долг отсекает инвесторов из США и других «долларовых стран» (Канада, Австралия, Япония и т.д.).

Почему на 10 лет?

Период 2029-2030 годов до сих пор был единственным временным промежутком за ближайшие 10 лет, свободным от крупных выплат по еврооблигациям Украины прошлых выпусков (данные аналитического отдела Альфа-Банка Украина). Новый долг с погашением в этот период – следствие логичного желания Минфина равномерно распределять долговую нагрузку будущих лет.

Сколько еще нужно одолжить?

Собеседники LIGA.net в украинских инвесткомпаниях и банках полагают, что Минфин до конца еще, как минимум, раз разместит еврооблигации. Согласно презентации министерства для инвесторов, общие потребности в заимствованиях на 2020 год составляют $13,3 млрд, из них планы по внешнему долгу – $4,9 млрд. Учитывая вчерашнее размещение, осталось около $3,5 млрд.

Чем заманивали инвесторов? Закрытые инсайты

Специально под размещение Минфин подготовил презентацию с последними ключевыми цифрами, которые дают представление об украинской экономике. Документ предназначался строго для инвесторов, LIGA.net ознакомилась с его содержанием.

Главный месседж – экономика растет 15 кварталов подряд (последние данные – 3 квартал 2020), инфляция снизилась до нижнего порога целевого диапазона НБУ. Главные драйверы роста в прошлом году – строительство (+21,3% роста год к году), торговля (+10), агросектор (+2,4% после роста на 8% в 2018).

Агроэкспортеры увеличили поставки на $2,8 млрд (+22%), закрепив за собой 40% в структуре всего украинского экспорта. Второе место – у металлургии, 19%. Весь экспорт за три квартала – $37,1 млрд (41% – в страны ЕС, 24% – Азия, 11% – Россия), импорт – $41,2 млрд.

Среди реформ авторы презентации акцентировали внимание на создании антикоррупционной инфраструктуры, децентрализации и успехах Нафтогаза. Результаты смены власти в Украине были охарактеризованы как «победа прозападной партии, которая получила большинство в парламенте».

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Теги: Минфин евробонды выпуск еврооблигаций госдолг украины
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