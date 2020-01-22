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Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево

Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево
22.01.2020, 23:09

Минфин снизил доходность по украинским еврооблигациям до 4,375% годовых

Украина объявила о прайсинге (установке цены) новых десятилетних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро с рекордной в истории страны ставкой 4,375% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" агентствами Standard&Poor's и Fitch. Расчеты по выпуску должны состояться 27 января 2020-го.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от 350 инвесторов со всего мира, отметили в ведомстве.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.

Привлеченные деньги будут направлены на финансирование государственного бюджета.

"Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в большой степени ускорило интеграцию нашей страны с ЕС. ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины и сегодняшний выпуск будет способствовать поступлению евро в Украину. Как мы и обещали в июне прошлого года, наше присутствие на рынке евро является стратегическим… мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, это решение сэкономит для госбюджета 2 млн грн в день, позволяя отдать более дорогие долги.

Ранее сегодня источники среди потенциальных инвесторов предполагали, что ориентировочная доходность нового выпуска евробондов составит около 5%.

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