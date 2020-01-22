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Минфин готовится к выпуску 10-летних евробондов

Минфин готовится к выпуску 10-летних евробондов
22.01.2020, 13:42

Украина планирует разместить долгосрочные ценные бумаги, номинированные в евро

Министерство финансов Украины начало подготовку к выпуску внешних государственных еврооблигаций с десятилетним сроком обращения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 22 января для организации глобального конференц-звонка с инвесторами Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International в качестве совместных лид-менеджеров.

По данным источника LIGA.net, ожидаемый объем выпуска евробондов - 1 млрд евро, ориентировочная доходность - около 5% годовых. "5% - это ориентир по схожим странам на 10 лет", - уточнил источник из компании-потенциального инвестора.

  • В июне 2019 года после 15 летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
  • По данным НБУ, на 1 января 2020 года $21,31 млрд или 84% международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги, 11% - хранятся в "наличке", 5% - это монетарное золото. При этом активы, номинированные в евро составляют $2,7 млрд, или 11%.
  • В сентябре на Украинском финансовом форуме в Киеве Минфин анонсировал планы по сокращению, а в будущем и прекращению выпуска ОВГЗ в валюте. 
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