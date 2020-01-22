Минфин готовится к выпуску 10-летних евробондов

Министерство финансов Украины начало подготовку к выпуску внешних государственных еврооблигаций с десятилетним сроком обращения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 22 января для организации глобального конференц-звонка с инвесторами Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International в качестве совместных лид-менеджеров.

По данным источника LIGA.net, ожидаемый объем выпуска евробондов - 1 млрд евро, ориентировочная доходность - около 5% годовых. "5% - это ориентир по схожим странам на 10 лет", - уточнил источник из компании-потенциального инвестора.