Из чего состоят резервы Украины: инфографика НБУ

На 1 января 2020 года $21,31 млрд или 84% международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственные облигации США с рейтингом ААА, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Еще 11% от объема резервов хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также “первоклассных” коммерческих банках, а остальные 5% - это монетарное золото.

При этом 77% или $19,4 млрд размещено в активах, номинированных в долларах США, 11% или $2,7 млрд - в евро, 2% или $0,6 млрд - в фунтах стерлингов, 2% или $0,6 - в японских иенах, 3% или $0,8 - в китайских юанях, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике", - говорят в Нацбанке.

Также регулятор отмечает, что текущий объем резервов - достаточен для платежей по госдолгу и для проведения валютных интервенций с целью поддержания ценовой стабильности.