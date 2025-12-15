Более 500 млн грн. Правоохранители заявили о разоблачении схемы отмывания оборонных денег

Часть средств, предназначенных для ремонта военной техники, перечисляли фиктивным компаниям якобы на запчасти, отметили в Офисе генпрокурора

Фото пресс-службы НБУ (иллюстративное)

Правоохранители заявили о разоблачении схемы по отмыванию оборонных средств. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Разоблачена сложная и хорошо замаскированная схема легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн грн", – говорится в сообщении.

Читайте также Двух топ-менеджеров Айбокс Банка отправили под арест

Следствие утверждает, что в 2023-2024 годах должностные лица одного из оборонных предприятий действовали в сговоре с организаторами "конвертационного центра". В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд грн по контрактам за ремонт военной техники и оборудования.

"Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил. На самом деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия", – говорится в сообщении.

Согласно версии правоохранителей, за "услуги" по отмыванию средств участники получали 4-5% комиссии.

Правоохранители заявили, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры.

"Более того, части "владельцев" этих компаний, по данным иностранных реестров, вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров", – заявили в Офисе генпрокурора.

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Согласно аналитическому заключению Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 млн грн имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

Правоохранители объявили о подозрении вероятным организаторам конвертационного центра и "теневому" бухгалтеру по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (отмывание средств).