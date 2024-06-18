Двух топ-менеджеров Айбокс Банка отправили под арест

Суд арестовал двух руководителей департаментов Айбокс Банка, который "отмыл" более 5 млрд грн для нелегальных казино

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Суд арестовал двух руководителей департаментов Айбокс Банка, который "отмыл" более 5 млрд грн для нелегальных казино. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

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По данным следствия, подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Елена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

По данным БЭБ, трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

7 марта 2023 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его. Свое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами, осуществлявшими деятельность по оказанию услуг по организации и проведению турниров по спортивному покеру.

На следующий день Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах Айбокс Банка.

В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении совладелице банка Шевцовой и двум топ-менеджерам банка.