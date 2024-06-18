Двох топменеджерів Айбокс Банку відправили під арешт

Суд арештував двох керівників департаментів Айбокс Банку, який "відмив" понад 5 млрд грн для нелегальних казино

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Суд арештував двох керівників департаментів Айбокс Банку, який "відмив" понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у призначенні платежу вони вказували оплату товарів та послуг, яких не існує.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Олена Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

За даними БЕБ, трьох підозрюваних оголошено в розшук, нині вживають заходів щодо екстрадиції фігурантів в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

7 березня 2023 року Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його. Своє рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і підтримував ділові відносини з високоризиковими клієнтами, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення турнірів зі спортивного покеру.

Наступного дня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах Айбокс Банку.

У липні 2023-го СБУ повідомила про підозру співвласниці банку Шевцовій та двом топменеджерам банку.