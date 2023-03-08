UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Айбокс Банке прошли обыски: подозревают в отмывании теневых прибылей игорного бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 17:57
В Айбокс Банке прошли обыски: подозревают в отмывании теневых прибылей игорного бизнеса - Фото
Фото: БЭБ

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах Айбокс Банка, у которого 7 марта изъяли банковскую лицензию. Об этом сообщили в среду.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Следствие считает, что в банке занимались легализацией денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления платежных услуг. Оборот нелегального игорного бизнеса оценивается в 180 млрд грн в год.

Читайте также
Онлайн-казино и банки заигрались. Как работала схема, лишившая бюджет миллиардов гривен

К схеме привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, следствие задокументировало много фактов проведения платежей по картам российских банков.

По данным СБУ, теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн. БЭБ указывает, что объем переведенных через банк средств достиг почти 20 млрд грн, а сумма налогов, не уплативших игорный бизнес благодаря банку, достигает 400 млн грн.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса.

Название банка правоохранительные органы не указывают, но на фотографиях с обысков изображен именно Айбокс Банк. К тому же это единственное учреждение, которое в последнее время лишили лицензии и отправили на ликвидацию за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов.

В Айбокс Банке прошли обыски: подозревают в отмывании теневых прибылей игорного бизнеса
Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Елена Шевцова, владеющая 24,98% акций.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорный бизнес Айбокс банк сбу обыск уклонение от налогов БЭБ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 