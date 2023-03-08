В Айбокс Банке прошли обыски: подозревают в отмывании теневых прибылей игорного бизнеса

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах Айбокс Банка, у которого 7 марта изъяли банковскую лицензию. Об этом сообщили в среду.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Следствие считает, что в банке занимались легализацией денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления платежных услуг. Оборот нелегального игорного бизнеса оценивается в 180 млрд грн в год.

К схеме привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, следствие задокументировало много фактов проведения платежей по картам российских банков.

По данным СБУ, теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн. БЭБ указывает, что объем переведенных через банк средств достиг почти 20 млрд грн, а сумма налогов, не уплативших игорный бизнес благодаря банку, достигает 400 млн грн.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса.

Название банка правоохранительные органы не указывают, но на фотографиях с обысков изображен именно Айбокс Банк. К тому же это единственное учреждение, которое в последнее время лишили лицензии и отправили на ликвидацию за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Елена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

3 марта Укргазбанк оштрафовали на 65 млн грн за нарушение правил финмониторинга по безналичным расчетам компаний по индустрии игорного бизнеса.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.