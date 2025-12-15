Понад 500 млн грн. Правоохоронці заявили про викриття схеми з відмивання оборонних грошей

Частину коштів, яку мали спрямувати на ремонт військової техніки та обладнання, перераховували фіктивним компаніям нібито на запчастини, зазначили в Офісі генпрокурора

Правоохоронці заявили про викриття схеми з відмивання оборонних коштів. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Викрито складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Слідство стверджує, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами "конвертаційного центру". Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання.

"Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства", – йдеться у повідомленні.

Згідно із версією правоохоронців, за "послуги" з відмивання коштів учасники отримували 4–5% комісії.

Правоохоронці заявили, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори.

"Більше того, частини "власників" цих компаній, за даними іноземних реєстрів, взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів", – заявили в Офісі генпрокурора.

Згідно із аналітичним висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці оголосили про підозру ймовірним організаторам конвертаційного центру та "тіньовому" бухгалтеру за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (відмивання коштів).