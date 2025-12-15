Каллас назвала безальтернативным репарационный кредит и призвала не бояться угроз России

Фото: audiovisual.ec.europa.eu

Европейский Союз не достиг консенсуса для выпуска евробондов для поддержки Украины, поэтому именно репарационный кредит остается самым реалистичным механизмом финансирования, сказала журналистам в понедельник глава европейской дипломатии Кайя Каллас перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС.

На выходных стало известно, что Италия, Болгария и Мальта присоединились к Бельгии и выступили за поиск альтернатив репарационного кредита Украине на 210 млрд евро, который Еврокомиссия предлагает обеспечить за счет замороженных российских активов.

Каллас сказала, что альтернатив на самом деле нет.

"Надо смотреть на ситуацию трезво. Другие варианты не работают – мы уже пытались реализовать их раньше. Если вспомнить, даже когда я около двух лет назад предлагала евробонды, эта идея не получила поддержки, потому что для этого нужно согласие всех", – сказала она.

В отличие от евробондов, для репарационного кредита требуется квалифицированное большинство, а не единодушное согласие.

"И он основывается на замороженных российских активах. Это означает, что речь идет не о средствах налогоплательщиков ЕС, что также важно. Кроме того, это четкий сигнал: если ты нанес другой стране такие разрушения, ты должен заплатить за репарации", – сказала Каллас.

Она добавила, что саммит Евросоюза не завершится без принятия решения по финансированию Украины, и у ЕС есть еще несколько дней, чтобы достичь компромисса.

"Конечно, решение принимается квалифицированным большинством, но без Бельгии реализовать его было бы значительно сложнее, ведь именно там сосредоточено большинство замороженных активов. Поэтому важно, чтобы Бельгия была привлечена к любому варианту, который мы выберем", – сказала она.

"И еще одно: некоторые страны Европы больше привыкли к угрозам со стороны России, чем другие. Но я хочу подчеркнуть – это лишь угрозы, если мы будем сохранять единство. Вместе мы значительно сильнее, и это лишь те же угрозы, которые Россия уже не раз озвучивала ранее. Поэтому я призываю всех сохранять холодный разум", – подытожила она.