"Фискальный импульс". НБУ объяснил резкое ускорение роста ВВП во втором полугодии

Национальный банк зафиксировал ускорение экономического роста в третьем квартале из-за фискального импульса и улучшения в энергетике

Фото: пресс-служба НБУ

В третьем квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом исчислении и на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонных колебаний), сообщил Национальный банк на основе данных Государственной службы статистики. Основным фактором стало расширение бюджетных расходов, обеспечивших мощный фискальный импульс.

Темпы восстановления экономики ускорились по сравнению со вторым кварталом 2025 года, что соответствует прогнозам НБУ.

Потребление государственного сектора выросло на 12,2% в годовом исчислении и стало основным фактором роста реального ВВП, обеспечив вклад в размере 4,1 процентного пункта. Такой фискальный импульс стал возможен благодаря значительному международному финансированию.

Валовое накопление основного капитала выросло на 11,5% в годовом исчислении и внесло существенный положительный вклад в рост реального ВВП – 2,2 процентных пункта. Помимо оживления строительной активности, продолжался рост инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции и проекты оборонного сектора.

Этому, в частности, способствовали значительные капитальные расходы бюджета: в третьем квартале их номинальный объем был одним из самых высоких с начала полномасштабного вторжения, уступая лишь показателям четвертых кварталов 2023 и 2024 годов.

В то же время отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился до 8,9 процентных пункта. Физические объемы экспорта продолжали сокращаться из-за ограниченных запасов сельскохозяйственной продукции, слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса, а также изменения условий торговли с ЕС.

Импорт товаров и услуг рос быстрее на фоне активизации закупок машиностроительной и металлургической продукции для укрепления обороноспособности и восстановления инфраструктуры.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными. Увеличение бюджетных расходов поддержало сектора государственного управления и обороны, где валовая добавленная стоимость выросла на 15,1% в годовом исчислении. Положительная динамика также сохранялась в других бюджетных сферах, в частности, в образовании, здравоохранении и социальной помощи.

Улучшение ситуации в энергетическом секторе в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года способствовало ускорению роста валовой добавленной стоимости энергетического сектора до 6,7% в годовом исчислении и одновременно поддержало другие отрасли.

НБУ прогнозирует, что в четвертом квартале 2025 года восстановление экономики ускорится до 3,4% благодаря расширению бюджетных стимулов и частного потребления.

В последующие годы прогнозируется умеренное ускорение экономического роста до 2–3% за счет увеличения урожайности и роста инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.

Продолжение полномасштабной войны остается основным риском для экономического развития. Однако сохраняется вероятность реализации позитивных сценариев.