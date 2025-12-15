"Фіскальний імпульс". НБУ пояснив різке прискорення зростання ВВП у другому півріччі

Національний банк зафіксував пришвидшення економічного зростання в третьому кварталі через фіскальний імпульс і покращення в енергетиці

Фото: пресслужба НБУ

У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі, а порівняно з попереднім кварталом – на 0,8% у сезонно скоригованому вимірі, повідомив Національний банк на основі даних Держстату. Основним драйвером стало розширення бюджетних видатків, що забезпечили потужний фіскальний імпульс.

Темпи відновлення економіки пришвидшилися порівняно з другим кварталом 2025 року, що відповідає прогнозам НБУ.

Споживання сектору державного управління зросло на 12,2% у річному вимірі й стало найбільшим чинником зростання реального ВВП, забезпечивши внесок на рівні 4,1 відсоткового пункту. Такий фіскальний імпульс став можливим завдяки суттєвому міжнародному фінансуванню.

Валове нагромадження основного капіталу зросло на 11,5% у річному вимірі й дало суттєвий позитивний внесок у зростання реального ВВП – 2,2 відсоткового пункту. Окрім пожвавлення будівельної активності, продовжувалося збільшення інвестицій у перероблення аграрної продукції та проєкти оборонного сектору.

Цьому, зокрема, сприяли значні капітальні видатки бюджету: у третьому кварталі їхні номінальні обсяги були одними з найвищих від початку повномасштабного вторгнення, поступаючись лише показникам четвертих кварталів 2023 і 2024 років.

Водночас від'ємний внесок чистого експорту у зростання ВВП збільшився до 8,9 процентного пункту. Фізичні обсяги експорту продовжували зменшуватися через обмежені запаси аграрної продукції, слабкий попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, а також зміну умов торгівлі з ЄС.

Імпорт товарів і послуг зростав швидше на тлі активніших закупівель машинобудівної та металургійної продукції для посилення обороноздатності й відновлення інфраструктури.

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірними. Збільшення бюджетних видатків підтримало сектори державного управління й оборони, де валова додана вартість зросла на 15,1% у річному вимірі. Позитивна динаміка також зберігалася в інших бюджетних сферах, зокрема в освіті, охороні здоров’я та соціальній допомозі.

Поліпшення ситуації в енергетиці у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року сприяло прискоренню зростання валової доданої вартості енергетичного сектору до 6,7% р/р і водночас підтримало інші галузі.

НБУ прогнозує, що у четвертому кварталі 2025 року відновлення економіки пришвидшиться до 3,4% завдяки розширенню бюджетних стимулів і приватного споживання.

У наступні роки прогнозується помірне пришвидшення економічного зростання до 2–3% внаслідок нарощування врожаїв і збільшення інвестицій у проєкти відбудови й оборонний комплекс.

Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для економічного розвитку. Проте зберігається ймовірність реалізації позитивних сценаріїв.