США сняли надзор с Danske Bank после скандала с отмыванием российских денег
Министерство юстиции США сняли надзор с Danske Bank после скандала с отмыванием российских денег, сообщила пресс-служба банка.
В период с 2008-го по 2017 год Danske Bank через свое эстонское отделение помог легализовать через финансовую систему США миллиарды долларов сомнительного происхождения, в основном из России.
В 2022 году банк признал вину и согласился заплатить $2 млрд штрафа за закрытие расследования. Условием сделки со следствием был трехлетний пробационный период, который официально завершился 13 декабря 2025 года.
Генеральный директор Карстен Эгерис заявил, что теперь все формальные процессы с регуляторными органами по этому делу завершены. Он отметил, что эти события имели историческое значение для Danske Bank, глубоко повлияли на организацию и трансформировали корпоративную культуру банка.
Он заявил, что банк сделает все возможное, чтобы подобным практикам не было места в банке "ни сегодня, ни в будущем".
- В 2018 году года западные медиа сообщили, что Danske Bank помог вывести из России 8,5 млрд евро, что привело к значительному скандалу.
- В 2019 году его следствием стало закрытие отделения Danske Bank в Эстонии.
- 26 сентября 2019 года экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил с собой.
