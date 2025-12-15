Фото: Depositphotos

Министерство юстиции США сняли надзор с Danske Bank после скандала с отмыванием российских денег, сообщила пресс-служба банка.

В период с 2008-го по 2017 год Danske Bank через свое эстонское отделение помог легализовать через финансовую систему США миллиарды долларов сомнительного происхождения, в основном из России.

В 2022 году банк признал вину и согласился заплатить $2 млрд штрафа за закрытие расследования. Условием сделки со следствием был трехлетний пробационный период, который официально завершился 13 декабря 2025 года.

Генеральный директор Карстен Эгерис заявил, что теперь все формальные процессы с регуляторными органами по этому делу завершены. Он отметил, что эти события имели историческое значение для Danske Bank, глубоко повлияли на организацию и трансформировали корпоративную культуру банка.

Он заявил, что банк сделает все возможное, чтобы подобным практикам не было места в банке "ни сегодня, ни в будущем".