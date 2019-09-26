Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым. Банк подозревают в отмывании денег из России
Бывший генеральный директор эстонского отделения крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank Айвар Рехе, пропавший в понедельник, 23 сентября, найден мертвым, сообщает ERR.
По данным эстонского портала, тело Рехе обнаружили на заднем дворе его собственного дома: все указывает на то, что он покончил с собой.
Айвар Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в пригороде Таллина в неизвестном направлении.
Полиция развернула масштабную операцию по его поиску в ближайшем лесу. Время смерти не уточняется. Где Рехе находился в последние два дня - тоже неизвестно.
- Айвар Рехе руководил эстонским отделением Danske Bank в период с 2007 по 2015 год. В это время через банк предположительно были отмыты более $234 млрд из России и других постсоветских стран.
- В частности, по данным издания Berlingske, через эстонский филиал банка, отмывал деньги двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.
- Скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и закрытию эстонского филиала банка.
- Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются правоохранительными органами Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.