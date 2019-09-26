Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Бывший генеральный директор эстонского отделения крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank Айвар Рехе, пропавший в понедельник, 23 сентября, найден мертвым, сообщает ERR.

По данным эстонского портала, тело Рехе обнаружили на заднем дворе его собственного дома: все указывает на то, что он покончил с собой.

Айвар Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в пригороде Таллина в неизвестном направлении.

Полиция развернула масштабную операцию по его поиску в ближайшем лесу. Время смерти не уточняется. Где Рехе находился в последние два дня - тоже неизвестно.