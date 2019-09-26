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Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой
26.09.2019, 11:15

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым. Банк подозревают в отмывании денег из России

Бывший генеральный директор эстонского отделения крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank Айвар Рехе, пропавший в понедельник, 23 сентября, найден мертвым, сообщает ERR.

По данным эстонского портала, тело Рехе обнаружили на заднем дворе его собственного дома: все указывает на то, что он покончил с собой.

Айвар Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в пригороде Таллина в неизвестном направлении.

Полиция развернула масштабную операцию по его поиску в ближайшем лесу. Время смерти не уточняется. Где Рехе находился в последние два дня - тоже неизвестно.

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danske bank айвар рехе
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