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Danske Bank признался в отмывании российских денег. Заплатит $2 млрд штрафа

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 15:58
Danske Bank признался в отмывании российских денег. Заплатит $2 млрд штрафа - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейший банк Дании Danske Bank признался в мошенничестве и заплатит $2 млрд штрафа, чтобы завершить расследование в США фактов отмывания денег в основном российских клиентов через эстонское отделение банка. Об этом пишет агентство Bloomberg.    

Следствие установило, что в период с 2008-го по 2017 год Danske Bank помог "легализовать" через финансовую систему США $213 млрд. Позже банк признал, что не мог подтвердить законность происхождения этих денег. 

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"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал американские банки, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США", — цитирует агентство прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса. 

По его словам, крупнейший банк Дании "намеренно игнорировал законы США" и "способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов".

Мошенничество с отмыванием денег раскрыл неизвестный осведомитель в эстонском отделении Danske в 2018 году. Он сообщил датскими СМИ, что банк игнорировал знаки, указывающие на "потенциально преступные трансакции". 

Из-за скандала были уволены топ-менеджеры банка. Также из Danske ушли тысячи клиентов. 

Чтобы завершить расследование, Danske Bank заплатит штраф $1,21 млрд Министерству юстиции США, $179 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США и $679 млн датским правоохранительным органам. 

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Роман Бриль
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