Міністерство юстиції США зняли нагляд із Danske Bank після скандалу з відмиванням російських грошей, повідомила пресслужба банку.

В період з 2008-го до 2017 року Danske Bank через своє естонське відділення допоміг легалізувати через фінансову систему США мільярди доларів сумнівного походження, в основному з Росії.

У 2022 році банк визнав провину та погодився заплатити $2 млрд штрафу за закриття розслідування. Умовою угоди зі слідством був трирічний пробаційний період, який офіційно завершився 13 грудня 2025 року.

Генеральний директор Карстен Егеріс заявив, що тепер усі формальні процеси з регуляторними органами щодо цієї справи завершені. Він наголосив, що ці події мали історичне значення для Danske Bank, глибоко вплинули на організацію та трансформували корпоративну культуру банку.

Він заявив, що банк зробить все можливе, щоб подібним практикам не було місця в банку "ані сьогодні, ані в майбутньому".