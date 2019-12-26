В Минфине назвали сумму госдолга

В ноябре сумма госдолга в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1990 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
При этом отмечается, что сумма госдолга в долларах США выросла на 1,2%, до $82,83.
С начала года государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%.
В Минфине объясняют колебания суммы госдолга укреплением гривни.
В ноябре расходы госбюджета по погашению госдолга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн.
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