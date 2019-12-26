В Минфине назвали сумму госдолга

В ноябре сумма госдолга в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1990 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

При этом отмечается, что сумма госдолга в долларах США выросла на 1,2%, до $82,83.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%.

В Минфине объясняют колебания суммы госдолга укреплением гривни.

В ноябре расходы госбюджета по погашению госдолга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн.

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В 2020 году Кабмин планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП.

Кабмин планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП. Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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