Так госдолг вырос или снизился?

В последние дни новостные ленты заполнились сообщениями с громким заголовком «Государственный долг Украины в сентябре вырос на $1 млрд». С одной стороны, это правда. Статистика Министерства финансов действительно показывает: совокупный государственный долг в сентябре вырос с $81,92 млрд до $82,95 млрд.

Это правда, но по сути ерунда. Никакого дополнительного миллиарда долларов государство в сентябре не занимало.

Наоборот, сентябрь был пиковым месяцем по выплатам государственных долгов в иностранной валюте, которые превысили валютные заимствования. Это отчетливо видно по динамике золотовалютных резервов за этот месяц (они сократились на $0,6 млрд).

В данном случае «прирост долга» является не чем иным, как эффектом пересчета гривневого долга в иностранную валюту по заметно укрепившемуся в сентябре курсу гривни.

Ценность данного пересчета весьма сомнительна, так как это ничего не говорит о реальном движении государственного долга. К тому же данный эффект уже отыграл обратно в октябре: курс гривня-доллар скорректировался в противоположную сторону. То есть данная «новость» носит явно дезориентирующий характер и не актуальна уже в момент ее публикации.

Сами основания для такого пересчета сомнительны. Ведь Украина рассчитывается по долгам из гривневого Государственного бюджета, который собирает налоги из гривневой экономики. Базовой валютой для расчетов в стране является гривня. Пересчитывать гривневые обязательства субъекта в иностранную валюту при гривневом источнике доходов – либо тот случай, когда этот субъект является иностранным инвестором, либо финансовый мазохизм.

Соответственно, к гривне и нужно приводить государственный долг.

Теперь посмотрим, как это выглядело в сентябре. Достаточно просто взять статистику Минфина в национальной валюте, и тогда исходный заголовок будет звучать совсем иначе: «Государственный долг в сентябре снизился на 69 млрд грн» (было 2067 млрд грн, стало 1998 млрд грн). Это информация прямо из того же статистического файла Министерства финансов, откуда взят заголовок о росте на $1 млрд. Но такой заголовок о снижении долга в гривне почему-то не встретишь в СМИ. Неужели негативные заголовки лучше читаются?

Осмысленный читатель задаст вполне резонный вопрос: но ведь и тут «зарыт» курсовой эффект, не так ли? Действительно, существенная часть украинского государственного долга деноминирована в иностранной валюте, и, с укреплением гривни, валютная компонента сокращается. Но данный вариант намного уместнее прежнего, поскольку базовая валюта для государственных финансов Украины – гривня.

А теперь, внимание: самый правильный ответ. Госдолг в сентябре вырос на 13 млрд грн и сократился на $0,9 млрд.Это полная правда, разложенная по валютным компонентам долга и таким образом «очищенная» от курсовых эффектов. Правда, не похоже ни на один из двух вариантов выше?

А ведь статистики Министерства финансов более чем достаточно для выхода на этот полноценно точный ответ.

Для этого нужно просто изучить чуть больше статистики в открытом доступе и провести нехитрые манипуляции с калькулятором.

Показанный только что на этом ярком примере «фокус» стоит учитывать при математических операциях со всеми бивалютными или поливалютными финансовыми показателями. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Или же определиться с базовой валютой и всегда придерживаться единого правила «считать все в гривне» (если это не касается сугубо внешнеэкономических операций). Иначе дезинформирующих манипуляций с данными не избежать.

В былые времена при фиксированном обменном курсе это не имело значения. При плавающем обменном курсе важность такой «валютной грамотности» очень велика. Одну и ту же информацию можно преподнести с диаметрально противоположными посылами, не капли при этом не соврав.