Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.10.2019, 09:08

Так госдолг вырос или снизился?

Алексей Блинов

начальник аналитического отдела, Альфа-Банк Украина

Почему грамотно читать статистику - важно, и как это делать правильно

В последние дни новостные ленты заполнились сообщениями с громким заголовком «Государственный долг Украины в сентябре вырос на $1 млрд». С одной стороны, это правда. Статистика Министерства финансов действительно показывает: совокупный государственный долг в сентябре вырос с $81,92 млрд до $82,95 млрд. 

Это правда, но по сути ерунда. Никакого дополнительного миллиарда долларов государство в сентябре не занимало. 

Наоборот, сентябрь был пиковым месяцем по выплатам государственных долгов в иностранной валюте, которые превысили валютные заимствования. Это отчетливо видно по динамике золотовалютных резервов за этот месяц (они сократились на $0,6 млрд).

В данном случае «прирост долга» является не чем иным, как эффектом пересчета гривневого долга в иностранную валюту по заметно укрепившемуся в сентябре курсу гривни. 

Ценность данного пересчета весьма сомнительна, так как это ничего не говорит о реальном движении государственного долга. К тому же данный эффект уже отыграл обратно в октябре: курс гривня-доллар скорректировался в противоположную сторону. То есть данная «новость» носит явно дезориентирующий характер и не актуальна уже в момент ее публикации.

Сами основания для такого пересчета сомнительны. Ведь Украина рассчитывается по долгам из гривневого Государственного бюджета, который собирает налоги из гривневой экономики. Базовой валютой для расчетов в стране является гривня. Пересчитывать гривневые обязательства субъекта в иностранную валюту при гривневом источнике доходов – либо тот случай, когда этот субъект является иностранным инвестором, либо финансовый мазохизм.

Читайте также

Госдолг в сентябре вырос на $1 млрд 30.10.2019Госдолг. Фиала назвал возможную сумму и риски выплат по варрантам 23.10.2019Минфин перенес часть выплат по госдолгу на 2020 год 07.10.2019

Соответственно, к гривне и нужно приводить государственный долг. 

Теперь посмотрим, как это выглядело в сентябре. Достаточно просто взять статистику Минфина в национальной валюте, и тогда исходный заголовок будет звучать совсем иначе: «Государственный долг в сентябре снизился на 69 млрд грн» (было 2067 млрд грн, стало 1998 млрд грн). Это информация прямо из того же статистического файла Министерства финансов, откуда взят заголовок о росте на $1 млрд. Но такой заголовок о снижении долга в гривне почему-то не встретишь в СМИ. Неужели негативные заголовки лучше читаются?

Осмысленный читатель задаст вполне резонный вопрос: но ведь и тут «зарыт» курсовой эффект, не так ли? Действительно, существенная часть украинского государственного долга деноминирована в иностранной валюте, и, с укреплением гривни, валютная компонента сокращается. Но данный вариант намного уместнее прежнего, поскольку базовая валюта для государственных финансов Украины – гривня.

А теперь, внимание: самый правильный ответ. Госдолг в сентябре вырос на 13 млрд грн и сократился на $0,9 млрд.Это полная правда, разложенная по валютным компонентам долга и таким образом «очищенная» от курсовых эффектов. Правда, не похоже ни на один из двух вариантов выше?

А ведь статистики Министерства финансов более чем достаточно для выхода на этот полноценно точный ответ.

Для этого нужно просто изучить чуть больше статистики в открытом доступе и провести нехитрые манипуляции с калькулятором.

Показанный только что на этом ярком примере «фокус» стоит учитывать при математических операциях со всеми бивалютными или поливалютными финансовыми показателями. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Или же определиться с базовой валютой и всегда придерживаться единого правила «считать все в гривне» (если это не касается сугубо внешнеэкономических операций). Иначе дезинформирующих манипуляций с данными не избежать.

В былые времена при фиксированном обменном курсе это не имело значения. При плавающем обменном курсе важность такой «валютной грамотности» очень велика. Одну и ту же информацию можно преподнести с диаметрально противоположными посылами, не капли при этом не соврав.

Читайте также

Конгресс США одобрил санкции против российского госдолга 12.07.2019Госдолг Украины вырос в марте 26.04.2019
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: госдолг, Алексей Блинов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 