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В Минфине рассказали о планах и целях по сокращению госдолга

В Минфине рассказали о планах и целях по сокращению госдолга
06.12.2019, 12:40

В следующем году правительство планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП

Министерство финансов привело соотношение госдолга к ВВП 60% и планирует уменьшить эту цифру до 50% в 2020 году. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Она напомнила, что на государственный и гарантированный долг Украины исторически влияли разные факторы, в том числе валютные колебания в 2013-2015 годах, которые привели к том, что госдолг составлял 80% ВВП.

"В этом году мы уменьшили наш долг до менее чем 60% и в следующем году в наших планах уменьшить его до цифры, которая будет менее 50%", - сказала Маркарова.

Она также отметила, что в начале следующего года стратегия по управлению госдолгом будет обновлена на более длительный период.

В планах Минфина работа над снижением стоимости обслуживания долга. "Более 10% расходов в 2024 году должно идти на обслуживание долга. Мы будем удлинять средний срок, мы будем увеличивать гривневую долю нашего долга, и она должна быть более 50% для того, чтобы риски от любых валютных колебаний меньше сказывались на долге", - уточнила Маркарова.

По ее словам, цель по снижению соотношения госдолга к ВВП - "менее 40% на конец 2024 года". "Таким образом, долговая политика перейдет из разряда вопросов рисковых и проблемных в русло нормального обсуждения средств для финансирования дальнейшего роста Украины, - добавила Маркарова.

  • По данным Минфина, из-за девальвации гривни оценка долга в долларовом эквиваленте сократилась на 1,35% - до $81,83 млрд, при этом в гривневом эквиваленте - выросла на 2,37%, до 2,045 трлн грн.
  • Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.
  • Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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