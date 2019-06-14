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14.06.2019, 08:35

Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд евро

Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд евро

Министерство финансов вышло на рынок евробондов в евро впервые за 15 лет

После 15 летней паузы Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%. Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она также отметила, что это "стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows именно в евро". 

Замглавы Администрации президента Алексей Гончарук на своей странице в Facebook написал, что количество заявок желающих купить евробонды было в пять раз больше (5+ миллиардов). "Это ооочень хороший результат", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минфин объявил о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Напомним, что в октябре 2018 года Украина разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

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Теги: евробонды
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