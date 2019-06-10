Украина планирует разместить евробонды

Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро. Об этом УНИАН сообщили в Минфине.

Другие параметры выпуска не уточняются.

По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs.

Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. В составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Он отмечал, что"Нафтогаз рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне $2 млрд.

Напомним, что в октябре 2018 года Украина разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.