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Минфин планирует выпускать только гривневые ОВГЗ

Минфин планирует выпускать только гривневые ОВГЗ
27.09.2019, 13:07

Половину потребностей на этот год Минфин профинансировал за счет гривни, заявил уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца

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Министерство финансов планирует в будущем выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные только в гривне, сообщил правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца на Украинском финансовом форуме в Киеве.

"В 2017 году гривневые заимствования были только 32 млрд грн, сейчас это 194 млрд грн. Долларовые заимствования примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Фактически мы не можем уменьшить долларовые заимствования только потому, что банки не имеют альтернативных источников, куда разместить ликвидность", - сказал он.

По словам Буцы, в этом году Минфин выпускает меньше ОВГЗ, номинированных в евро.

"На будущее наша цель перейти исключительно на гривневые заимствования на локальном рынке. 50% потребностей на этот год мы профинансировали за счет гривни", - сообщил уполномоченный по управлению госдолгом.

Он отметил, что увеличение гривневой компоненты в госдолге позволяет снизить один из ключевых рисков - девальвации нацвалюты, которая приводит к росту соотношения долга к ВВП, как это было в 2014 году.

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ОВГЗ госдолг украины юрий буца
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