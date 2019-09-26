Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 млрд грн

По данным НБУ, с начала года объемы вложений нерезидентов в ОВГЗ выросли в 15 раз
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов на 26 июля достиг 97 млрд грн, увеличившись на 8,1 млрд грн по сравнению с итогами еженедельного аукциона. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 90,6 млрд грн, или в более 15 раз.
- 24 сентября Минфин привлек в госбюджет от размещения ОВГЗ 13,2 млрд грн. Это в пять раз больше, чем на торгах на прошлой неделе.
- По данным Минфина, за первые полгода от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн, тогда как за аналогичных период прошлого года – 84,1 млрд грн.
- Рекордные инвестиции нерезидентов в украинские гособлигации позитивно влияют на курс доллара, который сегодня утром составил 24,12 грн. В последний раз такое было в самом начале 2016 года.
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