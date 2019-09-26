Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов на 26 июля достиг 97 млрд грн, увеличившись на 8,1 млрд грн по сравнению с итогами еженедельного аукциона. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 90,6 млрд грн, или в более 15 раз.

24 сентября Минфин привлек в госбюджет от размещения ОВГЗ 13,2 млрд грн. Это в пять раз больше, чем на торгах на прошлой неделе.

По данным Минфина, за первые полгода от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн, тогда как за аналогичных период прошлого года – 84,1 млрд грн.

Рекордные инвестиции нерезидентов в украинские гособлигации позитивно влияют на курс доллара, который сегодня утром составил 24,12 грн. В последний раз такое было в самом начале 2016 года.

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