Поступления от ОВГЗ выросли почти в пять раз

Сегодня, 24 сентября, Министерство финансов Украины на очередных аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 13,2 млрд грн, что почти в пять раз больше результата торгов на прошлой неделе (2,8 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба министерства, большую часть средств поступила от пятилетних облигаций - 12,9 млрд грн.

"Общий объем пятилетних ОВГЗ достиг 33,9 млрд грн, что соответствует размеру других стран, включенных в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований", - говорится в сообщении.

В Минфине также отмечают, что ставки были снижены по всем инструментам:

по 6-месячным ОВГЗ - 15,89% (снижение на 25 базисных пунктов),

по 1-летними ОВГЗ - 15,09% (снижение на 20 бп)

по 2-летним ОВГЗ - 15,5% (снижение на 45 бп)

по 5-летним ОВГЗ - 14,75% (снижение на 55 бп).

На прошлой неделе от продажи ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 2,8 млрд грн.