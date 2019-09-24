Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Поступления от ОВГЗ выросли почти в пять раз

Поступления от ОВГЗ выросли почти в пять раз
24.09.2019, 20:04

На очередном аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек 13,2 млрд грн

Сегодня, 24 сентября, Министерство финансов Украины на очередных аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 13,2 млрд грн, что почти в пять раз больше результата торгов на прошлой неделе (2,8 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба министерства, большую часть средств поступила от пятилетних облигаций - 12,9 млрд грн.

"Общий объем пятилетних ОВГЗ достиг 33,9 млрд грн, что соответствует размеру других стран, включенных в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований", - говорится в сообщении.

В Минфине также отмечают, что ставки были снижены по всем инструментам:

по 6-месячным ОВГЗ - 15,89% (снижение на 25 базисных пунктов),

по 1-летними ОВГЗ - 15,09% (снижение на 20 бп)

по 2-летним ОВГЗ - 15,5% (снижение на 45 бп)

по 5-летним ОВГЗ - 14,75% (снижение на 55 бп).

  • На прошлой неделе от продажи ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 2,8 млрд грн.

Напишите нам
Минфин ОВГЗ
Комментарии
Последние новости
 