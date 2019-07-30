Минфин привлек рекордную сумму от гривневых ОВГЗ

Сегодня, 30 июля на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 17,2 млрд грн, из которых почти 11 млрд грн привлечены в 5,5-летние инструменты в гривне.

Как сообщает пресс-служба Минфина в Facebook, это крупнейшее размещения гривневых ОВГЗ в этом году, ставки заимствований снова снижены.

Ставки доходности составили: по 3-месячным ОВГЗ - 16,4% (снижение на 23 базисных пункта), по 6-месячным ОВГЗ - 16,52% (снижение на 21 бп), по 1-летними ОВГЗ - 16,59% (снижение на 40 бп), по 2-летним ОВГЗ - 16,75% (снижение на 100 бп), по 6-летним ОВГЗ - 16,5% (снижение на 35 бп).

С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%.

Напомним, по результатам размещения ОВГЗ 16 июля в госбюджет привлечено 33,29 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ.