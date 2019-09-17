Минфин снизил ставки по ОВГЗ и привлек почти 3 млрд грн

Сегодня, 17 сентября, Министерство финансов Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба министерства, большая часть средств поступила от трехлетних ОВГЗ - 2 млрд грн.

"Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Ставки доходности снижены по всем ОВГЗ: по трехмесячным ставка составила 16% (снижение на 25 базисных пунктов (бп)), по однолетним - 15,29% (снижение на 23 бп), по трехлетним - 15,7% (снижение на 30 бп).