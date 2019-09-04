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Минфин снизил ставки по гособлигациям и привлек почти 2 млрд грн

Минфин снизил ставки по гособлигациям и привлек почти 2 млрд грн
04.09.2019, 08:54

Ставки доходности по ОВГЗ снижены еще на 0,2 п.п.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 млрд грн. При этом ставки доходности были снижены еще 0,19-0,25 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.

Больше всего денег поступило от продажи трехлетних бумаг.

Ставки доходности составили:

по трехмесячным ОВГЗ - 16,25%; (снижение на 25 базисных пунктов)
по однолетним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 5 бп)
по трехлетним ОВГЗ - 16,0% (снижение на 19 бп).

Для снижения ставок Минфин отклонил 20 из 62 поданных заявок на сумму свыше 1 млрд грн, но все равно смог привлечь свыше 1,9 млрд грн.

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Минфин гособлигации ОВГЗ
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