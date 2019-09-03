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Украина закрыла долг перед МВФ по программе stand-by

Украина закрыла долг перед МВФ по программе stand-by
03.09.2019, 18:35

Украина выплатила последний платеж по программе МВФ 2014 года

Украина рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand by.

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