Украина закрыла долг перед МВФ по программе stand-by

Украина рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand by.

В Минфине надеются, что будущая программа сотрудничества с МВФ станет последней.

В декабре прошлого года Украина получила первый и пока единственный транш по текущей программе сотрудничества stand by объемом около $1,4 млрд. Еще два транша ожидались в мае и ноябре. В целом размер программы составляет $3,9 млрд.

По прогнозу НБУ, Украина может получить новую долгосрочную программу с МВФ - по $2 млрд в течение 3-4 лет.

Кабмин ожидает приезд миссии МВФ для переговоров по новой программе с 10 по 24 сентября.

Нацбанк и Министерство финансов уже начали переговоры с МВФ на техническом уровне.

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